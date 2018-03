Finep inclui fibra óptica em programa para financiamento de telecom

A Finep anunciou nesta segunda, 26, ampliação na sua linha de crédito especifica para o setor de telecomunicações. Agora, além de financiar a aquisição de equipamentos de telecomunicações nacionais, a empresa vai financiar também a aquisição de cabos de fibra ótica desenvolvidos no Brasil. Com a medida, a financiadora atende a uma das maiores demandas das empresas de Internet, inclusive provedores regionais. A mudança passa a valer em abril.

A entrada da fibra vai ajudar as empresas a conseguirem apresentar projetos na ordem de R$ 500 mil – valor mínimo previsto no programa, e considerado “adequado a linha à realidade das empresas”, segundo afirma em comunicado a gerente de tecnologia da informação e economia criativa da Finep, Joana Meirelles.

O objetivo do programa continua o mesmo: reaquecer o mercado e estimular o desenvolvimento e a consolidação da cadeia nacional de fornecedores de equipamentos e de serviços de telecomunicações. Por isso, para serem adquiridos, os cabos de fibra ótica precisam seguir os padrões NCM 8544.70. E, assim como os equipamentos, esses cabos precisam ser certificados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia,Inovações e Comunicações (MCTIC), conforme exposto na Portaria MCT Nº 950.

De acordo com as regras, haverá limitação de 60% do financiamento para aquisição de fibra (o restante precisa ser equipamento). As empresas interessadas podem acessar a linha de crédito pelo site da financiadora: http://www.finep.gov.br.