Final da Copa foi vista por 26,5 milhões nos EUA

Houston – A final da Copa do Mundo, que terminou com a vitória na prorrogação da Alemanha por 1 a 0 sobre a Argentina, estabeleceu um novo recorde de audiência na televisão americana, ao ser vista por 26,5 milhões de pessoas.

Essa é a marca mais alta na história do futebol no país e superou todas as expectativas das emissoras que detinham os direitos de transmissão do torneio: “ABC”, “ESPN” e “Univision”.

De acordo com a Nielsen Media Research, 17,3 milhões de pessoas assistiram a partida pela “ABC” e 9,2 milhões pela “Univision”. Segundo o índice, mais de 750 mil pessoas acompanharam o jogo pela internet através de serviços prestados pelas emissoras.

A final da África do Sul em 2010, entre Espanha e Holanda, assim como o empate em 2 a 2 entre Estados Unidos e Portugal na fase de grupos este ano, geraram uma audiência de 24,7 milhões de telespectadores.

Os diretores de todos os canais que transmitiram a Copa do Mundo reconheceram que a surpresa pela resposta tão positiva do público crescia cada vez mais ao longo da competição.

O torneio superou as expectativas dos diretores da “ESPN” ao comprovar que existe uma grande variedade de preferência dentro da população americana. Isso ficou claro com os resultados da audiência de um esporte que não é o mais importante da cultura do país.

A audiência média dos 64 jogos da Copa Mundo teve aumento de 39%, com relação a 2010, na “ESPN” e na “ABC”, e de 34% na “Univisión”, que transmite em espanhol, de acordo aos dados divulgados por Nielsen.

A “ESPN” obteve uma média de audiência de 4,56 milhões de telespectadores por partida, uma grande evolução se comparada aos 1,04 milhões registrados na Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão.

Além da audiência televisiva, outros dados chamaram a atenção no período da Copa do Mundo. Nas redes sociais, foram registradas mais de 3 bilhões de interações pelo Facebook e cerca de 672 milhões de mensagens no Twitter, de acordo com dados divulgados pelas empresas que administram estas redes sociais.

Fatores como a quantidade de gols marcados na fase de grupos, a mordida do atacante uruguaio Luis Suárez no italiano Giorgio Chiellini e a histórica goleada da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1 também ajudaram a levantar a audiência do torneio.

Segundo dados divulgados pelo Facebook, cerca de 88 milhões de pessoas publicaram um total de 280 milhões de mensagens ou curtidas na decisão. No entanto, o momento que mais movimentou o mundo pela rede social ocorreu logo depois que a Alemanha marcou quatro gols sobre o Brasil em apenas seis minutos na semifinal.

Em informação divulgada pela Fifa, mais de um bilhão de torcedores do mundo inteiro buscaram se informar sobre o torneio através de plataformas digitais.

“Essa foi a primeira “verdadeiramente móvel e social” Copa do Mundo”, destacou o presidente da Fifa, Joseph Blatter, em entrevista coletiva concedida ontem após o término da competição.