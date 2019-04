Fim das curtidas no Instagram? Não é bem assim

São Paulo – O Instagram anunciou nesta semana um novo recurso chamado contagem privada de curtidas. A ideia é ocultar o número de vezes que a sua foto foi curtida por outros usuários no aplicativo – mas você ainda tem acesso aos dados de contagem. A novidade foi detalhada no evento F8, a conferência anual para desenvolvedores do Facebook (dono do Instagram), realizada nos Estados Unidos e transmitida via Facebook.

A função ainda não será liberada para todos. Trata-se de um teste que acontecerá no Canadá.

Segundo a empresa, a proposta de esconder as curtidas é para evitar que o número de curtidas em fotos seja mais importante do que a conexão entre usuários que o aplicativo proporciona.

A lógica das curtidas pode ser positiva quando uma foto tem uma grande quantia de curtidas, mas pode ser negativa se uma publicação não tem essa performance.

O Instagram não informou se pretende liberar a contagem privada de curtidas para todos os usuários, mas a empresa deve avaliar os resultados do projeto-piloto no Canadá antes de replicá-lo a outros mercados, como o Brasil.