FIFA 14 será lançado em setembro

São Paulo – A EA Sports anunciou que FIFA 14 será lançado nos Estados Unidos em 24 de setembro. O jogo chegará três dias depois (27) na Europa.

A data de lançamento se refere às versões para PC, PS3 e Xbox 360. A EA confirmou nesta semana que o jogo chegará também aos consoles da próxima geração (PS4 e Xbox One), em versão com a nova engine Ignite, apresentada nesta terça-feira (21) durante a revelação do novo console da Microsoft.

É possível que a nova versão seja lançada ainda neste ano junto com os consoles da próxima geração, mas não há confirmação da EA.

A Electronic Arts já confirmou que o Xbox One contará com conteúdo exclusivo para o modo FIFA Ultimate Team.

Recentemente, a EA descartou a possibilidade de lançamento para Wii U, atual console da Nintendo.

Novidades – Revelado na metade de abril, FIFA 14 contará com diversos novos recursos. Um deles chama-se Pure Shot. Trata-se de um novo sistema de física da bola que promete transformar a finalização das jogadas, fazendo cada tentativa de gol parecer mais real.

A “Proteção da Bola” vai permitir aos jogadores que afastem e bloqueiem os zagueiros durante o drible, em qualquer velocidade, ou então ganhar no corpo ao receber um passe e girar em cima do defensor para buscar uma oportunidade de gol.

FIFA 14 também apresentará inovações no Modo Carreira. Os jogadores podem agora definir e aprimorar uma rede de olheiros e procurar talentos o ano todo. Os olheiros podem avaliar jogadores em todo o mundo e revelar as qualidades e particularidades de cada atleta do jogo, na preparação para as janelas de transferência.

Sucesso – A franquia FIFA já ganhou mais de 250 prêmios na área de consoles desde 2010 e é uma das mais populares de toda a indústria de games, com mais de 100 milhões de cópias vendidas mundialmente.

