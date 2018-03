Comida mexicana, blockchain e robôs: começa hoje o SXSW 2018

A cidade de Austin, no Texas, se prepara para uma semana cheia de comida mexicana a qualquer hora, festas, concertos musicais, ativações de marca e previsões sobre o futuro da tecnologia e da cultura.

Começa nesta sexta-feira o festival de tecnologia, música e filmes SXSW, que vai até o dia 18 com mais de 2.1000 sessões e palestras e mais de 2.000 apresentações musicais, movimentando cerca de 150 milhões de dólares durante os dias do evento.

O festival, um acrônimo de South by Southwest, reúne desde 1987 assuntos — às vezes bastante próximos, às vezes bastante distantes — como inovações tecnológicas, inteligência artificial, mídia social, marketing, realidade virtual, filmes, TV e música na meca cultural do Texas.

No SXSW, é possível encontrar palestras com empreendedores e filantropos ao lado de shows de grupos de rap ou rock alternativo.

No mesmo lugar em que, mais tarde, irá acontecer a pré-estreia de novas séries dos principais canais de televisão dos Estados Unidos ou uma ação publicitária de alguma gigante americana.

Entre os highlights de 2018 na área de tecnologia estão as principais discussões do momento: como as tecnologias de inteligência artificial podem impactar o mercado de trabalho e nossos produtos cotidianos, de carros autônomos a robôs.

Uma das palestras mais esperadas nesse sentido é de Ray Kurzweil, um futurista do Google, que promete uma discussão sobre como a “inteligência artificial vai intensificar a inteligência humana”.

Outro tópico de muito interesse é o blockchain, a tecnologia por trás da segurança das criptomoedas — uma área de rápido crescimento onde o joio ainda está misturado com o trigo.

Entre os palestras aguardados estão Ev Williams, um empreendedor em série do Vale do Silício, que co-fundou a plataforma de blogs Blogger (vendida para o Google em 2003) e depois co-fundou o Twitter, onde trabalhou como presidente, e a plataforma Medium, e Melinda Gates, que comanda a maior fundação privada do mundo, a Bill & Melinda Gates Foundation.

Ela deve marcar presença para falar da natureza do trabalho no século 21 e das iniciativas de sua fundação em reduzir a pobreza e expandir o atendimento à saúde nos Estados Unidos.

O festival terá ainda a participação do diretor Rian Johnson, de O Último Jedi, da saga Star Wars, dos produtores e roteiristas Jonathan Nolan e Lisa Joy, responsáveis pela série Westworld do canal HBO, além de lançamentos de filmes, como a animação Isle of Dogs, do diretor Wes Anderson. A ver o que vai sair dessa mistura nos próximos dias.