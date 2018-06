Feito para smartphones básicos, Itaú Light ganha novos recursos

São Paulo – Feito para smartphones básicos com sistema Android, o aplicativo Itaú Light, versão levinha do app do Itaú Unibanco, ganhou uma série de novos recursos.

Os clientes do banco podem agora realizar recargas de celular, bem como solicitar empréstimos e fazer movimentações na poupança. Antes, era possível fazer apenas o básico, como consultar o saldo e o extrato da conta, realizar pagamentos e ver os lançamentos no cartão de crédito.

Seu tamanho reduzido é o principal diferencial do aplicativo Itaú Light. Quando instalado, ele ocupa cinco vezes menos espaço do que o app principal do banco. Em vez de 82 megabytes, ele precisa de apenas 16,7 megabytes da memória do smartphone Android. Outra peculiaridade dessa versão light é que ela não requer a senha eletrônica exigida no aplicativo principal–que recentemente pode ser substituída pela impressão digital.

“Estamos sempre buscando oferecer a solução mais adequada ao cliente, até mesmo antecipando-as em alguns casos, para estarmos presentes no momento em que ele precisar”, disse, em nota a EXAME, Wagner Sanches, diretor-executivo do Itaú Unibanco.

O app Itaú Light é grátis, exclusivo para correntistas que têm smartphones com sistema Android, e foi baixado mais de um milhão de vezes desde seu lançamento, em abril de 2017.