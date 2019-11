Feito com ouro, fone de ouvido da Apple é vendido por preço de apartamento

São Paulo – Uma edição especial dos AirPods Pro, os fones de ouvido sem fio da Apple, está sendo comercializada por valores que chegam até 67.290 dólares (cerca de 285 mil reais na cotação atual em conversão direta). Customizado pela empresa Caviar, o acessório é feito com ouro 18 quilates.

O valor é muito superior ao cobrado pela fabricante no iPhone pelo fone. Nos Estados Unidos, o acessório sonoro envolto em um corpo feito com plástico é vendido por 249 dólares. O fone de ouro é vendido em edição limitada no site da Caviar.

Já quem não quiser gastar o equivalente a um apartamento no acessório pode se contentar em comprar os AirPods Pro diretamente da Apple. No Brasil, a companhia americana vende os fones de ouvido sem fio por 2.249 reais e oferece 10% de desconto em pagamentos à vista. Nos EUA, o preço do gadget é de 249 dólares.