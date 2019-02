Feira nerd Comic-Con abre suas portas esta semana

Los Angeles – A popular feira Comic-Con, evento que reúne a cada ano cerca de 130 mil fãs das histórias em quadrinhos, do cinema e da televisão, abrirá suas portas esta semana em San Diego, no sul da Califórnia, onde serão mostrados adiantamentos de conhecidas produções de Hollywood.

No programa da atual edição, que acontece entre quinta-feira 18 e domingo 21, figuram títulos cinematográficos como os remakes de Robocop e Godzilla e as sequências de Jogos Vorazes, Thor, Capitão América, Kick-Ass – Quebrando Tudo, Riddick e 300, entre outros títulos.

Estas superproduções vão ser apresentadas no movimentado salão H, com capacidade para 6.500 pessoas, cujo acesso é muito disputado pelos presentes que habitualmente fazem longas filas e inclusive passam a noite do lado de fora do local para assegurar um lugar dentro do recinto.

A saga Crepúsculo que durante os últimos anos foi a protagonista do primeiro dia da Comic-Con abrirá espaço na quinta-feira para a obra de ficção científica sobre exploração espacial do diretor equatoriano Sebastián Cordero, Europa Report.

Outro dos títulos que estarão ausentes na feira é O Hobbit, cuja participação parecia garantida, mas que ficou de fora no último momento por decisão de Peter Jackson.

O neozelandês argumentou que problemas de agenda, por motivos de filmagem e produção, o impediam de ter o material pronto sobre a sequência de “O Hobbit” que teria gostado de mostrar na feira, onde esteve no ano passado com a primeira parte da trilogia.

Em relação à televisivo haverá adiantamentos das próximas temporadas de The Walking Dead, Game of Thrones, Breaking Bad e Dexter, enquanto Veronica Mars exporá sua transição da telinha para a telona em um painel com seus protagonistas.

Editoras como Marvel, DC Comics e Dark Horse mostrarão suas últimas novidades neste evento, no qual os visitantes poderão trocar opiniões com os artistas por trás das histórias dos famosos heróis das histórias em quadrinhos.