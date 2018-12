Fãs de youtuber invadem Wall Street Journal e publicam notícia falsa

São Paulo – Fãs do youtuber PewDiePie, conhecido por fazer vídeos sobre games, invadiram o site do Wall Street Journal, um dos mais importantes dos Estados Unidos, e publicaram uma falsa retratação sobre como seus jornalistas falaram sobre Felix Kjellberg (PewDiePie).

A publicação tem sido alvo de críticas por parte da comunidade que acompanha Kjellberg, que é um dos youtubers mais famosos do mundo, desde 2017, quando foi publicada uma reportagem falando sobre a Disney cortar os laços com o apresentador devido a piadas antissemitas.

A invasão hacker usou uma técnica conhecida como defacing, que consiste na modificação de interface de um website. Com isso, a página do jornal exibiu uma notícia falsa, na qual o WSJ pedia desculpas publicamente a PewDiePie.

Apesar de a notícia ter deixado de ser exibida rapidamente, como indica o The Verge, uma cópia do feito dos hackers ainda está disponível no The Internet Archive, um serviço que guarda capturas de telas de sites.