Falha técnica faz Amazon divulgar dados de clientes antes da Black Friday

São Francisco – A Amazon informou nesta quarta-feira, 21, que, por um erro técnico, revelou nomes e endereços de alguns de seus clientes, um incidente que ocorre poucos dias antes da Black Friday, época de grande movimentação no site da empresa.

Vários clientes da Amazon compartilharam nas redes sociais e-mails que receberam da empresa com a seguinte mensagem: “Estamos entrando em contato para avisá-lo que nosso site revelou sem querer seu e-mail devido a um erro técnico”.

“O problema foi solucionado. Isso não foi resultado de nada que você tenha feito, e não é necessário mudar sua senha ou tomar qualquer outro tipo de ação”, conclui a Amazon na mensagem.

A empresa com sede em Seattle divulgou um comunicado no qual confirmou o envio dos e-mails aos clientes, mas não revelou quantos foram afetados pela falha técnica.

O incidente ocorreu faltando dois dias para a “Black Friday”, também realizada no Brasil, um dia de várias promoções do comércio e que de maiores movimentos do site da Amazon.