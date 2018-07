Falha no WhatsApp pode consumir internet no celular

São Paulo – Uma falha no aplicativo do WhatsApp para Android pode consumir a internet do celular sem que você perceba. O problema foi relatado por um usuário no Twitter e está relacionado com a forma como os backups de conversas acontecem.

Em vez de salvar apenas os dados do dia, como mensagens e arquivos de mídia, o app pode salvar no Google Drive (onde ficam as cópias de segurança) todo o seu histórico. Com isso, em vez de apenas 100 megabytes, o consumo no upload pode ser de mais de 1 gigabyte.

@WhatsApp @WABetaInfo

Just noticed that WhatsApp was uploading whole backup instead of daily chunk of around 100MB pic.twitter.com/gtifxb2EPG — Gagan Rajput (@1999_gagan) July 9, 2018

A forma mais simples de resolver o caso é manter o backup de conversas permitido apenas em redes Wi-Fi. Nas configurações do app, vá na opção conversas, seleciona “Backup de conversas” e toque sobre a opção “Fazer backup em:” e se certifique de que apenas a rede Wi-Fi esteja habilitada.

Recentemente, o aplicativo, que tem mais de 100 milhões de usuários no Brasil, ganhou uma nova função que mostra quando mensagens são encaminhadas.