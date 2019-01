Falha no iPhone permite ouvir áudio antes de ligação ser atendida

São Paulo – Uma falha no sistema iOS, dos iPhones e iPads, permite que você ouça o áudio de uma ligação no FaceTime antes mesmo de ela ser atendida. Em alguns casos, até mesmo é possível ver a pessoa em vídeo sem que ela tenha atendido à chamada. Parecido com o WhatsApp (mas sem as mensagens em texto), o FaceTime é um serviço de ligações e chamadas em vídeo via internet. Ele funciona apenas entre dispositivos da Apple, como iPhone, iPad e Mac.

A Apple desativou o recurso de chamadas em grupo no aplicativo do FaceTime e busca uma solução para o caso o mais rápido possível.

A transmissão não autorizada de áudio ou vídeo acontece quando um usuário recebe uma chamada e pressiona o botão liga/desliga, que é normalmente usado para ignorar chamadas no FaceTime.

Vídeos compartilhados na internet mostram a falha. Confira um exemplo a seguir. A matéria continua na sequência.

EXAME procurou a Apple Brasil para comentar o caso e a empresa informou estar ciente do caso e trabalha para lançar uma atualização ainda nesta semana para corrigir o problema.

A falha foi descoberta foi feita no dia da privacidade de dados pessoais, data que chama a atenção para a importância de proteger informações pessoais.

A Apple tem usado a privacidade que oferece nos iPhones (processamento local de informações, como fotos e impressões digitais e tecnologia reconhecimento de rostos segura) como principal arma para combater os gigantes da tecnologia Facebook e Google, que têm receitas baseadas em publicidade.