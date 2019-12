Falha no Google Chrome pode deletar dados de 2,5 bilhões de usuários

São Paulo – Nesta semana, usuários de uma versão para celular do navegador Google Chrome relataram que dados de aplicativos estavam desaparecendo. A falha foi detectada na última atualização do Chrome 79 para smartphones Android. Quando o usuário abria um link em aplicativos como Instagram e Twitter, ele não conseguia mais ver informações previamente registradas, como senhas ou histórico de navegação.

O sistema interno do Android, chamado de WebView, é utilizado para que os usuários não precisem sair dos apps ao serem redirecionados para um link externo. Além de facilitar a navegação, seu uso consome menos bateria do dispositivo.

O Google reconheceu o problema e pausou a atualização do software, a fim de evitar que cerca de 2,5 bilhões de usuários do Chrome 79 ao redor do mundo percam seus dados, mas ainda não sabem como solucionar o problema.

Tobias Sargeant, engenheiro de software do Google, comentou no fórum do Chromium que a empresa está discutindo a melhor solução, que inclui: “a) continuar a migração, movendo os arquivos perdidos para seus novos locais; b) reverter a mudança, movendo os arquivos migrados para seus locais antigos”, disse Sargeant. O Google está realizando testes para solucionar o problema, e a próxima atualização já deve reverter a situação.