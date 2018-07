Falha no Facebook desbloqueou perfis em 800 mil contas

São Paulo — Uma falha no Facebook desbloqueou usuários que haviam sido previamente bloqueados em 800 mil contas. A empresa reconheceu o problema em seu blog oficial.

Entre os dias 29 de maio e 5 de junho, as pessoas que estavam bloqueadas entrar em contato via Facebook Messenger com as pessoas que as haviam bloqueado na rede social.

De acordo com o Facebook, 83% das contas tiveram o problema com apenas um contato que foi indevidamente desbloqueado.

A empresa diz estar notificando todas as pessoas que foram afetadas por esse bug–que está corrigido e as pessoas que você bloqueou estão novamente bloqueadas.

O recurso de bloqueio de usuários na rede social funciona como uma forma de cortar relações com pessoas sem precisar sair do Facebook.

Em meio a uma crise que afeta a privacidade de usuários e teve início em março desde, quando tornou-se público o compartilhamento irregular de informações pessoais com a empresa de marketing Cambridge Analytica, que fechou as portas. Recentemente, a empresa informou que compartilhou dados de usuários com 52 empresas de tecnologia.