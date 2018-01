Falha faz aplicativo do Facebook Messenger travar no iPhone

São Paulo – Uma falha faz o aplicativo do Facebook Messenger travar em iPhones. Reportado pelo TechCrunch, o problema impede os usuários de digitarem suas mensagens normalmente, limitando-as a apenas algumas palavras por vez.

O vídeo abaixo, publicado no Twitter, mostra como o bug acontece.

@messenger your app is totally broken on iOS 11 right now. I can only type 1-2 words. pic.twitter.com/Dx82BJVwEm

— 📚Brian’s Book Blog📚 (@brians_books) 18 de janeiro de 2018