Falha em software da Ericsson causa problema em redes móveis no mundo

Bruno do Amaral, do Teletime

Por Bruno do Amaral, do Teletime

Operadoras do Japão, Europa e dos Estados Unidos sofreram problemas em suas redes móveis devido a uma falha em software de rede da Ericsson, informou a fornecedora sueca na última quinta-feira, 6. As intermitências ocorridas durante o dia foram causadas por problemas em “certos nós no core de rede, resultando em distúrbios de rede para um número limitado de clientes em múltiplos países utilizando duas versões específicas de software do SGSN-MME (Serving GPRS Support Node – Mobility Management Entity)”, segundo declarou a companhia em comunicado.

A questão não afeta o Brasil, conforme esclareceu a Ericsson a este noticiário. O software afetado em questão não seria utilizado pelas operadoras brasileiras. Segundo relatos da imprensa internacional, o problema causou impacto na operadora britânica Telefónica/O2, na japonesa Softbank e nas norte-americanas AT&T e Verizon.

A Ericsson comunicou que uma análise inicial da raiz do problema indica que a causa foi um certificado expirado em determinadas versões de software instalados nas teles afetadas. A investigação continua, e o foco agora é em resolver os problemas mais imediatos. Ao longo do dia, a empresa diz que os serviços de rede já foram sendo restabelecidos com sucesso.

Em comunicado, o CEO e presidente da Ericsson, Börje Ekholm, disse: “O software com falhas que causou esses problemas está sendo descomissionado e nós pedimos desculpas não apenas para nossos clientes, mas para os clientes deles. Trabalhamos duro para garantir que nosso clientes possam limitar o impacto e restabelecer seus serviços o quanto antes possível”.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site Teletime