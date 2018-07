Falha em Samsung faz aparelho enviar fotos sem autorização

Usuários de celulares da Samsung estão reclamando de uma falha em um aplicativo de mensagens: de acordo com os relatos, o Samsung Messages está enviando aleatoriamente para contatos imagens da galeria do aparelho do usuário, sem a sua permissão.

O Samsung Messages é um aplicativo oficial de mensagens da marca, que existe em todos os aparelhos de modelo Galaxy. De acordo com o site americano Gizmodo, o problema está afetando também nos modelos mais modernos da marca, como o Galaxy Note 8 e o Galaxy S9.

Não existem evidências de que o aplicativo avisa quando envia as imagens aleatoriamente. Os usuários estão descobrindo o problema apenas quando o contato envia uma resposta sobre o envio das imagens. Um dos usuários que reclamou do problema no site Reddit contou que o Samsung Messagens enviou toda a sua galeria de fotos para a sua namorada, sem ele autorizar.

Segundo o site Gizmodo, a teoria mais provável que explica essa falha é uma interação estranha entre o Samsung Messages e as atualizações recentes do perfil RCS (Rich Communication Services), que pretende aprimorar as funcionalidades do SMS.

Em resposta, a Samsung afirmou que está ciente das reclamações e que está tentando entender o problema.Para os usuários da Samsung que querem se precaver para não terem problemas, há dois jeitos de manter as fotos da galeria em segurança: ir nas configurações do aparelho e remover o acesso do Samsung Messages ao armazenamento do celular, ou então baixar um aplicativo de mensagens novo.