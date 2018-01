Falha em Macs permite alterar configurações com qualquer senha

São Paulo – Uma falha no Mac OS High Sierra, o software da Apple para seus computadores e notebooks, permite a alteração de configurações do sistema sem a necessidade da senha correta do dono da máquina.

Na versão 10.13.2 do Mac OS, quando você abre o menu de preferências, faz alterações e insere qualquer senha (não precisa ser a senha certa da sua conta de administrador do computador) e as modificações são efetuadas.

Ao menos, o problema afeta somente a seção referente à App Store, por isso, outras áreas das configurações do seu Mac não podem ser mudadas sem a sua senha correta, como informa o 9to5mac.

Ainda não se sabe se a próxima atualização do sistema, a 10.13.3, vai corrigir essa falha, reportada no site Open Radar.