Facebook vai mostrar CPF ou CNPJ do partido em anúncios de políticos

São Paulo – O Facebook irá mostrar o CPF ou dados referentes ao partido (CNPJ) em publicações que terão o alcance amplificado na rede social mediante pagamento, ação chamada de impulsionamento.

De acordo com a empresa, caberá aos políticos o devido preenchimento dos dados no ato de uma publicação impulsionada.

A partir deste ano, todas as publicações de cunho eleitoral serão guardadas por sete anos, em um arquivo da companhia para fins de posterior consulta e eventual investigação.

Todas as publicações serão moderadas de acordo com os termos de serviço do Facebook e publicações que incitem a violência serão removidas. As notícias falsas, chamadas fake news, serão avaliadas junto a uma equipe de checagem de fatos jornalística, composta pela Agência Lupa, a Aos Fatos e a AFP, e terão o alcance derrubado em 80%.

A rede social toma medidas para evitar problemas com impulsionamento de publicações como os que ocorreram nas eleições presidências americanas, em 2016, quando houve influência russa. Outra medida preventiva que a rede social toma para evitar problemas é a checagem de autenticidade de perfis vinculados às páginas que impulsionam posts. Seus proprietários devem ser brasileiros.

Em evento com jornalistas em São Paulo nesta semana, a companhia ressaltou que corrigiu em 2014 a falha que permitiu o vazamento indevido de dados de usuários do Facebook para a empresa de marketing político Cambridge Analytica, que atuou na campanha de Donald Trump.