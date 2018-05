Facebook transmitirá jogos da Libertadores em 2019, diz jornal

Comum em outros lugares, as transmissões por redes sociais de grandes eventos esportivos ganham cada vez mais força. Se no exterior é comum plataformas como o Facebook e o Twitter transmitirem importantes jogos, aqui no Brasil a realidade (ainda) não é a mesma. Porém, acordos como o anunciado nesta quarta-feira (09) pela empresa de Mark Zuckerberg prometem mudar as regras do jogo.

Depois de algumas Lives de confrontos do Brasileirão, a gigante do Silício fecha acordo com a Libertadores para transmitir um jogo por semana gratuitamente direto do Facebook. Noticiada pela Folha de S. Paulo, a mudança altera completamente a forma e as telas que o torneio é visto pelo brasileiro.

Transmitida com exclusividade pelo Grupo Globo e Fox Sports, a nova dinâmica promete transformar a forma com que o campeonato é veiculado. Pois, há anos, a emissora da família Marinho transmite as disputas na televisão aberta e a FOX tem preferência para os jogos na TV por assinatura. Neste arranjo, cabe ao SporTV o papel de escolher os certames em que a companhia americana não tem o principal interesse.

Procurado, o Facebook não se pronunciou sobre a transação e não divulgou valores.

Próximas fases da disputa

Atento ao mercado latino, as transmissões de futebol no continente já são uma realidade em diversos países. Em outras regiões, por meio de um acordo com a FOX, a rede social já compartilha diversos embates da Liga dos Campeões. Isso não acontece no Brasil, pois o Esporte Interativo comprou os direitos do torneio nacionalmente.

Até o momento, a companhia de Zuckerberg ainda não disse nada sobre a questão da bilionária Liga europeia, mas como um edital para a exibição do campeonato irá abrir nos próximos meses, muitas coisas podem mudar em um campo que vê novos adversários há algum tempo.

*Esta matéria foi publicada originalmente no AdNews