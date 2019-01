Facebook trabalha em dispositivo parecido com o Google Glass

São Paulo – O Facebook anunciou nesta semana que prepara óculos de realidade aumentada, similar ao Google Glass. O dispositivo coloca imagens virtuais sobre a visão do mundo real de uma pessoa.

A informação foi divulgada por Ficus Kirkpatrick, chefe de realidade aumentada do Facebook, em entrevista ao site americano TechCrunch. “Estamos criando produtos. Vamos adiante com isso… Queremos ver esses óculos se tornarem realidade, e acredito que queremos ter nosso papel em ajudá-los a existir”, afirmou Kirkpatrick.

A realidade aumentada é importante para o Facebook. Em 2016, Mark Zuckerberg, CEO da empresa, falou sobre essa tecnologia como um objetivo final de seus esforços por desenvolver a realidade virtual, outro tipo de tecnologia, mais imersiva, que não deixa você ver nada além do ambiente virtual.

“Nos próximos dez anos, o formato ficará cada vez menor e, finalmente,teremos o que se parecerão com óculos normais que oferecem uma visão tanto do mundo real quanto da realidade aumentada. Ela nos fará a capacidade de ver o mundo, mas também nos permite ter uma camada digital de objetos sobre ele”, declarou Zuckerberg.

Em 2014, o Facebook comprou a Oculus VR, uma empresa de realidade virtual, por 2 bilhões de dólares. Para reforçar a unidade, a rede social contratou o brasileiro Hugo Barra, ex-vice-presidente do Android no Google e ex-vice-presidente de expansão global da fabricante chinesa de eletrônicos Xiaomi. Atualmente, ele é vice-presidente na Oculus.

A companhia lançou neste ano uma versão de menor custo do seu aparelho de realidade virtual, o Oculus Go, de 199 dólares, que tem uma tela própria e não precisa estar conectado a um computador para funcionar, como acontecia com o Oculus Rift.

Apesar da confirmação de que o Facebook trabalha no seu dispositivo de realidade aumentada, ainda não há uma previsão de quando ele estará pronto para chegar ao mercado.