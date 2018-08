Facebook testa recurso para competição de música entre usuários

O Facebook pode estar testando uma ferramenta que cria uma espécie de “show de talentos” dentro da rede social. A função foi descoberta pela pesquisadora Jane Manchun Wong, quando “explorava” os códigos do aplicativo do Facebook, segundo informou o site de tecnologia Tech Crunch.

A ferramenta, segundo Wong, permitirá que os usuários façam competições de música: gravando e enviando o áudio das canções para serem avaliadas pelo aplicativo. A expectativa da pesquisadora é que o recurso funcione assim: o usuário seleciona uma música de uma lista oferecida pela rede social com as canções mais populares; depois, será possível selecionar uma opção para que a plataforma comece a gravá-lo cantando a música escolhida.

Wong conta que, no código do aplicativo, consta os termos “show de talentos”, “audição” e “palco”. Segundo ela, as gravações serão carregadas como vídeos. Essa função pode ser uma forma de o Facebook usar as licenças que adquiriu recentemente. Desde o ano passado, a rede social está fechando acordo com gravadoras, incluindo Universal, Sony e Warner.

À época, o Facebook afirmou que estava interessado em encontrar formas de integrar músicas em sua plataforma. Jane Manchun Wong costuma acertar em suas descobertas. Foi ela que previu, por exemplo, o lançamento da ferramenta do Instagram que ajuda o usuário a ver quanto tempo ele passa na plataforma, e também a nova disposição de vídeos do IGTV no feed do Instagram.