Facebook testa recurso de login em duas contas

São Paulo – O Facebook está testando um recurso que permite alternar de contas a partir de um mesmo login na rede social.

A novidade foi identificada pelo Site EXAME na última semana. Ela funciona em computadores, e não em smartphones.

–O login múltiplo já foi detectado no aplicativo de mensagens da empresa, o Messenger, em smartphones Android, no início do ano passado, como reportou o TechCrunch.

Procurado, o Facebook não se pronunciou sobre o caso.

A rede social é conhecida por oferecer diferentes recursos aos seus usuários. Nem sempre eles são liberados a todos os usuários. Esta página reúne dados de várias partes do mundo sobre as diferenças no aplicativo principal do Facebook.