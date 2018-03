Facebook testa publicação de áudios na rede social

São Paulo – O Facebook confirmou nesta semana que está realizando testes com um recurso que permite aos usuários da rede social publicar mensagens de áudio na linha do tempo. As informações são do site TechCrunch.

Chamado Voice Clips, a nova função é como uma espécie de podcast que você poderá compartilhar rapidamente com os seus amigos no Facebook. Assim como no WhatsApp, onde os áudios são constantemente motivo de discórdia, o Facebook Messenger também permite o envio de mensagens de voz gravadas. No entanto, a função que a rede social testa agora é mais parecida com a do aplicativo Anchor, um app para criação de mini-podcasts.

A resposta do Facebook sobre o caso foi o discurso padrão sobre novos recursos encontrados pela imprensa: “Estamos sempre trabalhando para tentar ajudar as pessoas a compartilharem e a se conectarem aos amigos e família no Facebook de formas autênticas. Os Voice Clips dão às pessoas um novo método de expressão aos usuários.”

Ainda não há previsão de quando o novo recurso será disponibilizado. Vale notar, entretanto, que nem todas as funções testadas pela empresa são efetivamente lançadas para todos.