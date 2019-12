Facebook terá programas exclusivos com Band, RedeTV! e SBT

São Paulo — Lançado em 2017, o Facebook Watch é um serviço de vídeo sob demanda da rede social mais popular do mundo. Lá, os usuários podem encontrar conteúdos exclusivos em inglês, mas não havia programas jornalísticos exclusivos em português nessa plataforma. Agora, a empresa anunciou que isso mudará em breve. O Facebook se aliou às emissoras de TV brasileiras RedeTV!, SBT e Grupo Bandeirantes (Band).

Os programas serão publicados nas páginas dos canais no Facebook a partir das próximas semanas e terão duração entre 5 e 30 minutos, tratando de temas “relevantes do dia a dia das pessoas”, informa o Facebook, em nota.

A rede social diz que, atualmente, mais de 720 milhões de pessoas por mês passam, pelo menos, um minuto vendo vídeos no Facebook Watch. Por dia, são 140 milhões de pessoas assistindo a algum conteúdo publicado na plataforma digital da empresa liderada por Mark Zuckerberg.

O conteúdo da Band chamado “Tudorial” será apresentado por Luiz Megale, Carla Brigatto, Helen Braun e Caio Rocha. O programa consistirá em um debate de temas escolhidos pelo público em uma enquete. Assuntos em alta no dia também poderão se tornar a pauta da conversa. A apresentadora Ana Paula Padrão apresentará o programa chamado “#Vaidaroquefalar”. No vídeo, seis jovens com menos de 25 anos debaterão desafios enfrentados pelos jovens.

No SBT, o foco será o público feminino. Chamado “SBT Mulher”, o programa irá tratar sobre mulheres que fazem história em diferentes áreas. Na RedeTV!, o programa para o Facebook Watch será chamado “Histórias do Dia” e falará sobre histórias de brasileiros, com foco no noticiário do dia.

O Facebook Watch rivaliza com plataformas como o YouTube, que oferece conteúdos exclusivos para assinantes.