Facebook se desculpa por animação em posts sobre terremoto na Indonésia

Quem tem conta no Facebook já deve ter percebido que algumas palavras, como “parabéns”, são destacadas nos comentários e contam com uma animação especial de balões que aparecem quando se clica nelas. Essa interatividade foi alvo de polêmica na Indonésia.

Logo após um terremoto de sete graus na escala Richter que vitimou mais de 300 pessoas no domingo, 5, as pessoas começaram a postar mensagens de condolências e de incentivo na rede social, desejando que mais pessoas fossem encontradas com vida.

O problema surgiu nas mensagens que continham a palavra “selamat”. Em indonésio, a expressão tem duplo significado: parabéns e sobreviver. Isso fez com que todos os comentários sobre o terremoto, por mais sérios que fossem, tivessem balões e confetes quando clicados.

Após críticas da população da Indonésia, o Facebook desativou temporariamente a interatividade das palavras no país. “Esse recurso (uma animação ser ativada quando a palavra “parabéns” é clicada) está disponível no Facebook do mundo inteiro, entretanto, pedimos desculpas que ele apareceu nesse contexto inoportuno e avisamos que já o desativamos na Indonésia. Nossas condolências para as pessoas afetadas pelo terremoto”, disse a rede social para o site Motherboard.