Facebook quer lançar paywall de notícias para iPhone em março

A discussão sobre como manter vivo um jornalismo de qualidade nos tempos de redes sociais é longa e a cada mês surgem novas alternativas para equilibrar esse cenário. Famoso pelo seu papel na propagação de notícias, o Facebook, depois de lançar um paywall para o Instant Articles nos aparelhos Android, promete estrear a funcionalidade para iOS em março.

Dessa maneira, as páginas que já se adequaram à plataforma de notícias poderão restringir se o usuário da Apple pode ler cinco ou 10 textos com a ferramenta. Caso o leitor queira ver mais matérias ele será direcionado ao ambiente do portal e escolherá o tipo de assinatura que preferir. Se a pessoa não concordar com o plano de mensalidade, ela deverá esperar mais 30 dias para ter acesso novamente.

A medida que já é discutida há meses entre os executivos das duas gigantes, foi aceita após a companhia de Mark Zuckerberg aceitar repassar 30% do que ela lucrar com a nova funcionalidade à empresa da maçã.