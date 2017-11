Facebook pode pedir “selfie” para confirmar identidade de usuário

São Paulo – O Facebook pode pedir para seus usuários enviarem fotos de seus rostos para provarem que não são robôs.

Tudo começou após uma usuária do Twitter ter publicado um print de uma suposta mensagem da rede social, mais tarde confirmada como verdade pelo Facebook para a revista norte-americana especializada em tecnologia Wired, em que a rede pedia uma ‘selfie’ para comprovar a identidade do usuário.

A imagem divulgada no tuíte dizia “por favor, faça upload de uma foto em que seu rosto apareça claramente. Nós vamos analisá-la e depois vamos excluí-la permanentemente de nossos servidores”.

De acordo com uma nota da empresa para a Wired, a intenção por trás desse tipo de pedido de foto é identificar atividades suspeitas no site, principalmente durante a criação de contas, envio de pedidos de amizade e na criação, edição e pagamento de publicidade dentro da rede.

De acordo com o Facebook, os processos de identificação de atividade suspeita e de análise da fotografia são automatizados. Para determinar se a conta é autêntica, a rede social analisa a foto para verificar se ela é única.

A empresa, no entanto, preferiu não divulgar muitos detalhes para evitar que o sistema seja manipulado.

Um porta voz da empresa disse à Wired que esse teste com a fotografia é só um entre os vários métodos de verificação utilizados para detectar atividades suspeitas. Um perfil, por exemplo, que costumava postar fotos de Nova York e de repente começa a postá-las da Rússia é considerado suspeito.

O Facebook não divulgou a data de lançamento da técnica de verificação de contas por fotografias, mas usuários do fórum Reddit reportaram o mesmo tipo de problema já em abril.

No começo do mês, o Facebook liberou um outro mecanismo envolvendo fotografias. A partir da data, usuários da Austrália poderiam enviar suas nudes para a companhia, o que impediria outras pessoas de enviarem o mesmo arquivo em conversas pelas redes sociais da empresa.

O uso de reconhecimento facial como método de segurança está se tornando cada vez mais comum na indústria de tecnologia, como no caso da Apple, que substituiu o botão de home do iPhone pelo Face ID na edição de aniversário do smartphone.