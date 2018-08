Facebook pede a bancos dos EUA informações sobre usuários, diz WSJ

O Facebook pediu a grandes bancos dos Estados Unidos que compartilhem informações financeiras detalhadas sobre seus clientes, como parte de um esforço para oferecer novos serviços aos usuários, informou o Wall Street Journal na segunda-feira, citando pessoas familiarizadas com a questão.

As informações financeiras solicitadas dos bancos incluem transações com cartão e saldos em conta corrente, de acordo com o relatório.

O Facebook, que está tentando aprofundar o envolvimento do usuário, pediu aos bancos JPMorgan Chase, Wells Fargo & Co, Citigroup e US Bancorp para discutir potenciais ofertas que poderiam ser hospedadas no Facebook Messenger para correntistas, relatou o jornal.

A empresa de mídia social disse que não usaria os dados bancários para fins de segmentação de anúncios nem os compartilharia com terceiros, disse o WSJ.