Facebook organiza bagunça e reúne recursos de privacidade em página única

São Paulo – Após a crise do vazamento de dados para a empresa Cambridge Analytica, que fez o Facebook perder um Bradesco de valor de mercado, a rede social organizou a bagunça nos seus controles de privacidade e reuniu todos os recursos importantes para escolher o que fazer com as suas informações pessoais em uma página só.

Em comunicado, a própria empresa diz que os recursos estavam distribuídos em 20 telas diferentes do seu aplicativo.

Na nova página, chamada “Atalhos de privacidade”, os usuários do Facebook podem controlar os seguintes dados pessoais:

– Rever (e talvez apagar) o que foi compartilhado ou curtido na rede social, bem como o que foi pesquisado e as solicitações de amizade enviadas;

– Escolher quem verá suas publicações;

– Ativar a autenticação de login com notificação pelo celular (você precisa autorizar o login pelo seu smartphone, o que minimiza as chances de acessos desconhecidos à sua conta);

– Download de dados e exclusão de informações do Facebook (você pode revisar e remover publicações antigas da sua linha do tempo)

Além da nova página de privacidade, a rede social informa que mais mudanças ocorrerão em breve.

“Nas próximas semanas vamos propor atualizações dos termos de serviço do Facebook que incluem o nosso compromisso com as pessoas. Também atualizaremos nossa política de dados para detalhar melhor o que coletamos e como usamos. Essas atualizações são sobre transparência – não para obter novos direitos para coletar, usar ou compartilhar dados”, de acordo com o comunicado oficial do Facebook.

Após o vazamento de dados pessoais obtidos em um aplicativo para Facebook feito em uma época em que era possível conseguir dados não só dos usuários, mas também de seus amigos, Mark Zuckerberg publicou um longo comunicado detalhando a história relacionada com a Cambridge Analytica e também comprou anúncios em jornais para se desculpar com os usuários. As novas configurações de privacidade são resultado dos esforços da empresa para devolver o controle dos dados pessoais aos seus devidos donos.