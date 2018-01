Facebook oficializa compras e vendas com novo Marketplace

São Paulo – O Facebook lança seu novo Marketplace no Brasil, nesta segunda-feira (22). O novo campo no aplicativo da rede social permite que os usuários anunciem e comprem produtos de interesse.

A empresa não faz o intermédio das transações, todos os pagamentos precisam ser acordados entre as partes em cada caso.

A principal diferença do Marketplace em relação aos grupos de compra e venda já existentes é que você poderá ver os anúncios de usuários que estão próximos, com base em dados coletados pelo aplicativo do Facebook do GPS do seu smartphone–se você tiver autorizado o app a acessar tais informações. Fora isso, há também uma ferramenta de buscas para encontrar rapidamente os produtos desejados.

Apesar de ser a plataforma que conecta os interessados em comprar ou vender produtos, novos ou usados, a rede social não irá cobrar pelo intermédio. Com a iniciativa, a empresa espera oferecer mais um benefício aos usuários do aplicativo.

No caso de fraudes, o Facebook informa que os próprios usuários poderão marcar como suspeitas publicações de produtos que parecerem falsos ou que sejam conteúdos inadequados. Quando foi lançado nos Estados Unidos, em 2016, o Marketplace do Facebook teve problemas com anúncios inapropriados. As pessoas vendiam cachorros, drogas ilegais, serviços sexuais, entre outras coisas, como reportou o New York Times. Os casos aconteceram logo na estreia do novo serviço da rede social e a empresa disse que o problema era com o sistema de moderação, que deixou visíveis posts inadequados.

O marketplace terá um lugar central no aplicativo do Facebook para smartphones Android e iPhones, com um ícone localizado na barra inferior, ao lado das notificações.

A rede social não informou se pretende cobrar para exibir anúncios com destaque, como faz, por exemplo, o Mercado Livre em sua plataforma de e-commerce. Porém, a companhia não descarta essa possibilidade de monetização.

Com o Marketplace, o Facebook entra oficialmente na briga contra aplicativos como o da OLX, que oferece site e aplicativo com proposta semelhante.