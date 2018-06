Facebook? Não, este é o aplicativo mais usado por jovens americanos

São Paulo – Uma pesquisa da Pew Research indica que o Facebook teve queda de interesse entre os jovens americanos. O Google pode não ter uma rede social de sucesso (apesar de o Google+ ainda existir), mas o YouTube é indicado pelo levantamento como o aplicativo mais popular entre o público jovem nos Estados Unidos.

A queda da rede social de Mark Zuckerberg é de 20 pontos percentuais em relação a 2015. 51% dos jovens com idades entre 13 e 17 anos que participaram do estudo disseram usar o Facebook, segundo dados coletados entre março e abril pela consultoria.

O YouTube foi citado como aplicativo que faz parte do cotidiano por 85% dos participantes, seguido pelo Instagram, com 72%, e pelo Snapchat, com 69%.

Vale notar que o Facebook é dono do Instagram desde 2012, quando comprou a empresa em um acordo de 1 bilhão de dólares. Desde então, uma série de medidas foram tomadas para tornar o app mais parecido com o Snapchat, o que não agradou ao CEO da Snap, Evan Spiegel.

O Twitter e o Tumblr também apareceram no estudo da Pew Research, sendo citados, respectivamente, por 32% e 14% dos jovens americanos. O levantamento foi feito com 750 participantes nos Estados Unidos.