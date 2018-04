Facebook não espiona usuários pelo microfone do celular, diz Zuckerberg

São Paulo – Durante depoimento no Congresso americano sobre o compartilhamento indevido de dados com a empresa Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg, CEO e presidente do Conselho do Facebook, foi questionado sobre o monitoramento de usuários por áudio. A resposta do executivo foi direta: isso não acontece.

“Apenas registramos áudio quando as pessoas querem postar um vídeo no Facebook e, então, usamos esses dados para melhorar nosso serviço, com o objetivo de que o seu vídeo tenha áudio”, afirmou Zuckerberg.

O CEO disse que não utiliza dados de áudio para melhorar seus serviços.

Diversos internautas já reportaram casos que indicam que o Facebook estaria monitorando suas conversas por meio do microfone do celular. Os relatos são de que, apesar de as pessoas não terem procurado por determinados produtos, mesmo assim os viam na rede social após terem tido alguma conversa sobre eles. No entanto, esse tipo de atividade nunca foi confirmado pela empresa.

EXAME apurou que esse tipo exibição de anúncio é resultado de um recurso da plataforma que cruza dados de usuários que a empresa considera que sejam parecidos para realizar a exibição de determinadas publicidades ou publicações patrocinadas.