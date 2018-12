Facebook Messenger agora tem Boomerang e modo selfie

São Paulo – O Facebook disponibilizou uma série de novos recursos na última atualização do Messenger. Entre as novidades, estão o suporte ao Boomerang, recurso lançado originalmente no Instagram, e o modo selfie, que desfoca o fundo das fotos para melhorar os retratos tirados preferencialmente com um smartphones de duas câmeras.

Os modos selfie e Boomerang se somam a outros três modos disponíveis na câmera do aplicativo — normal, vídeo e texto. Além disso, estão disponíveis no Messenger os adesivos em realidade aumentada, com diversos filtros e temas de férias. Os “stickers” podem ser transferidos das conversas para a tela de câmera do app ao pressionar o botão de câmera disponível ao lado da imagem (veja abaixo).

–

A atualização lançada hoje (18) está disponível para Android e iOS.