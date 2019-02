Facebook libera recurso aguardado por usuários do Messenger

São Paulo – Desde que o site americano TechCrunch publicou uma reportagem sobre as mensagens apagadas do Facebook Messenger, que era exclusivo do CEO Mark Zuckerberg e outros executivos do Facebook, os usuários do aplicativo aguardavam pela liberação do recurso para todos. Nesta semana, dez meses mais tarde, isso finalmente aconteceu. Agora, assim como no WhatsApp, você pode cancelar o envio de uma mensagem no Messenger.

O único porém é que o cancelamento de mensagens está disponível apenas por dez minutos após o envio. Depois desse período, o conteúdo pode até ser removido do seu histórico, mas ainda estará visível para o destinatário.

O recurso ajuda a resolver pequenos erros de digitação ou mudanças de ideia em relação a alguma resposta. Vale notar que, ainda que a mensagem não tenha sido visualizada, as pessoas podem sempre lê-las na tela de bloqueio do smartphone, seja ele Android ou iPhone.

Como cancelar mensagens no Messenger

O funcionamento da novidade é muito simples: no aplicativo, basta tocar na mensagem enviada por um segundo para que se abra um pequeno menu com opções; então, selecione o ícone de lata de lixo e escolha a opção “remover para todos”. No computador, você deve clicar no ícone de três pontinhos que aparece ao lado de cada mensagem, selecionar remover e apagar para todos.

A rede social informou que deve guardar o histórico de mensagens apagadas para evitar problemas de abuso dos termos de uso da plataforma. A empresa não diz por quanto tempo mantém os dados, apenas que eles ficam nos seus servidores por um período limitado de tempo.

A versão mais recente do aplicativo do Messenger para smartphones já conta com a novidade. Já fez o teste?