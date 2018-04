Facebook libera botão “não curtir” para mais usuários

São Paulo – O Facebook testa, desde o ano passado, uma espécie de botão “não curtir”. O recurso vai funcionar como em um fórum: setas para cima e para baixo permitem que os usuários sinalizem se apoiam ou não um comentário. É similar, por exemplo, ao que acontece hoje no YouTube. Agora, essa nova função do Facebook começa a ser liberada para mais usuários da rede social.

A empresa não chama o recurso de botão “não curtir” e promove seu uso como uma forma de as pessoas sinalizarem comentários ruins, ou seja, desrespeitosos ou que configuram uma interação ruim. Por outro lado, a seta que aponta para cima serve para incentivar bons comentários.

No Twitter, alguns usuários que já receberam o recurso, que ainda está em fase de testes, se mostraram divididos ou insatisfeitos com a novidade. Uma internauta chega a dizer: “esse sistema está machucando o meu cérebro”.

Hmmmm. Not sure I like the Upvote and Downvote feature of Facebook. Time will tell I guess. pic.twitter.com/hxvjW7HaTX

— BEN SLATER 🌀 (@iambenslater) 29 de abril de 2018