Facebook lança novo recurso para comentários e internet reage

São Paulo – Uma novidade do Facebook surpreendeu os usuários da rede social nesta quarta-feira (03): agora é possível reagir, não só às postagens de amigos e páginas, mas também aos comentários dessas postagens.

Com as mesmas reações já existentes (“curtir”, “amei”, “haha”, “uau”, “triste” e “grr”), a nova ferramenta permite maior interação entre as pessoas da rede social.

–

A novidade já está disponível para o Facebook desktop. Nos smartphones, o recurso está em processo de atualização para os sistemas iOs e Android.

No Twitter, os usuários não perderam tempo e já comentam sobre a nova ferramenta:

Vocês viram que da pra reagir nos comentários do Facebook também? Mark Zuckerberg gosta de ver o circo pegando fogo, gente como a gente — Otariano (@otariano) May 4, 2017

Achei sensacional essa de poder reagir aos comentários no facebook — na (@naataliaas) May 4, 2017

Esse negócio de ter como reagir nos comentários do Facebook não vai prestar — Brenda (@ops_denda) May 4, 2017