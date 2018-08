Facebook lança jogos em realidade aumentada para Messenger

O Facebook lançou nesta quarta-feira, 8, jogos de realidade aumentada para as chamadas de vídeo do aplicativo Messenger. A partir desta quarta estarão disponíveis dois novos jogos: um deles é um desafio em que ganha o usuário que aguentar mais tempo encarando os amigos no vídeo sem rir, e outro que permite que os usuários viajem em uma espaçonave.

Será possível jogar com até seis pessoas ao mesmo tempo na chamada de vídeo. Para jogar, é preciso ter a versão mais recente do aplicativo Messenger. Depois disso basta selecionar o usuário do amigo – ou então o grupo de conversas – e clicar no ícone superior da direita, que tem a opção de iniciar uma chamada de vídeo. Depois disso, o usuário deve clicar na figura da estrela e escolher o jogo que deseja jogar.

As pessoas que forem convidadas para jogar receberão uma notificação. O jogo começa depois que as câmeras dos smartphones estiverem direcionadas para os rostos dos jogadores.

O Facebook, entretanto, não é primeiro que lança um jogo de realidade aumentada que usa os rostos dos usuários. O aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat também está apostando na tecnologia, e lançou em abril deste ano uma versão de jogo nesse estilo, chamado de Snappables.

Segundo o site The Information, o Snapchat vai investir ainda mais em jogos. Como o Messenger faz parte de uma rede de aplicativos do Facebook, é provável que a empresa use a nova tecnologia em outras redes sociais, como o Instagram, que já tem vários usuários usando chamadas de vídeo.