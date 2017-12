Facebook lança botão para envio de WhatsApp a empresas

São Paulo – O Facebook anuncia hoje uma nova funcionalidade para posts impulsionados na rede social: a possibilidade de que, com um toque, o usuário mande mensagens por WhatsApp.

A empresa vê benefícios especialmente para pequenos e médios negócios, o perfil de empresas que costuma trabalhar com atendimento por WhatsApp. A funcionalidade deve ficar ainda mais útil e comum à medida que negócios adotem o WhatsApp para empresas.

O recurso será bastante similar ao que já existe com o Messenger. Postagens impulsionadas podem ter como função permitir o envio de mensagens pelo Messenger.

Por conta do perfil majoritariamente móvel do WhatsApp, os posts impulsionados que encaminham para o app serão exibidos apenas no feed de notícias do app no smartphone. No computador, esse tipo de publicação não será exibido.

Ao clicar em uma postagem ligada ao WhatsApp, o usuário será encaminhado ao aplicativo de forma automática. Uma mensagem padrão já escrita estará pronta para ser enviada. Caso o usuário prefira, poderá fazer qualquer alteração nesse texto.

“Adicionando um botão direto para o WhatsApp nos anúncios do Facebook, as empresas criam uma forma mais fácil para as pessoas conhecerem seus produtos, usarem seus serviços, ou marcar compromissos e consultas”, diz a gerente de marketing de produto do Facebook, Pancham Gajjar, em comunicado.

Para criar o botão, o usuário deve escolher, na página de seu negócio, qual post deseja impulsionar. Depois disso, haverá uma opção em “Adicionar Botão” para que seja enviada uma mensagem por meio do WhatsApp. Depois disso, bata confirmar o número de telefone para qual a mensagem será enviada. Não há cobrança extra para ter acesso à funcionalidade–o impulsionamento será pago como já era antes.

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha neste ano mostrou que 42% dos brasileiros trocam mensagens com estabelecimentos comerciais, gerentes de bancos, entre outros.

Apesar da clara utilidade para comunicação, o anúncio traz outra característica interessante. Esta é a maior integração entre os aplicativos do Facebook e do WhatsApp. Vale lembrar que o app de mensagens foi comprado pelo Facebook em 2014 por 19 bilhões de dólares.

A novidade chega globalmente, menos para Índia e União Europeia.