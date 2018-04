Facebook lança aplicativo de descoberta de eventos, bares e restaurantes

São Paulo – O Facebook lança hoje um aplicativo chamado Local que funciona como uma ferramenta gratuita para a descoberta de eventos, festas, bares ou restaurantes que estejam perto de você. Trata-se de uma atualização do antigo app “Eventos” da empresa.

Com versões para smartphone Android e iPhone, o Facebook Local tem mais recursos do que a seção de eventos do aplicativo principal da rede social. É possível refinar buscas por tipo de estabelecimento e por localização. Ao fazer isso, você é apresentado a uma lista de locais já com as avaliações dos usuários do Facebook, com destaque para aqueles que compõem a sua lista de amigos na rede social.

Nesse segmento de descoberta de estabelecimentos, a empresa rivaliza com o Swarm. O Local está disponível em 30 países, incluindo o Brasil.

“O novo aplicativo, Facebook Local, ajuda você a encontrar facilmente o que fazer, onde ir, onde comer ou o que precisa – tudo recomendado pelas pessoas que você conhece e confia”, afirma, em nota, o gerente de produto do Facebook Aditya Koolwal.

Em testes de EXAME, o aplicativo se mostrou plenamente funcional em smartphones Android e pode servir como um guia para quem deseja encontrar novos eventos ou descobrir bons bares e restaurantes.