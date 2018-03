Facebook Jobs, recurso para encontrar empregos, chega ao Brasil

São Paulo – Disponível nos Estados Unidos e no Canadá deste o ano passado, o Facebook anunciou nesta semana a expansão da sua ferramenta de busca de empregos para mais de 40 países, incluindo o Brasil. A novidade será disponibilizada a todos os usuários nas próximas semanas.

A função de procura de vagas funciona de maneira similar ao LinkedIn. As empresas podem anunciar oportunidades e os usuários da rede social se candidatam a elas. Somente a empresa anunciante pode ver que você demonstrou interesse na vaga, nada sobre essa atividade será compartilhado no seu perfil no Facebook.

O aplicativo da companhia para Android e iPhone permitirá que o usuário delimite uma região geográfica na qual deseja trabalhar. Quando uma vaga aparecer no local desejado, uma notificação será enviada a ele.

O recurso é mais uma novidade que a rede social traz ao Brasil neste ano. Em janeiro, o Marketplace, plataforma de compra e venda ao estilo OLX, começou a funcionar. Recentemente, a empresa registrou a primeira queda de usuários na rede social de sua história.

Para acessar a nova área de empregos do Facebook, basta entrar em facebook.com/jobs (mas ainda não há vagas lá).

Veja como o novo recurso funciona para quem busca uma nova oportunidade de emprego na rede social: