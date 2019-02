Facebook já tem, no Brasil, mais da metade dos usuários do Orkut

São Paulo — De acordo com números divulgados pela comScore ao jornal O Estado de S.Paulo, a rede social criada por Mark Zuckerberg atingiu 17,9 milhões de usuários únicos durante o mês de fevereiro no país. No mesmo período, o Orkut, do Google, contou com 32,4 milhões de visitantes únicos.

O Facebook havia terminado 2010 com 12,3 milhões de visitantes no Brasil, o que aponta um crescimento de 45,5% em apenas nos dois primeiros meses do ano. Já o Orkut cresceu 2,85% nos últimos seis meses. Caso o ritmo de crescimento seja mantido, o Facebook pode superar o Orkut no Brasil já no segundo semestre deste ano.