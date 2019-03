Facebook, Instagram e Messenger têm instabilidade de acesso

São Paulo – Os aplicativos Facebook, Messenger e Instagram apresentaram instabilidade de acesso na tarde desta quarta-feira (13), por volta das 13h. Novas publicações, mensagens não podiam ser enviadas, nem atualizações da linha do tempo das redes sociais podiam ser visualizadas.

O site Down Detector conta com mais de 10 mil reclamações sobre a instabilidade que atingiu hoje os aplicativos – todos pertencentes ao Facebook. O problema afetou a América Latina, as costas leste e oeste dos Estados Unidos e países da Europa, em especial França, Bélgica, Alemanha e Reino Unido.

A rede social ainda não se pronunciou sobre o caso. O acesso já começou a ser restaurado, mas ainda apresenta intermitência.