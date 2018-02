Facebook incentiva publicação de listas na rede social

Durante as suas diversas atualizações, o Facebook deixa de lado a queda de braço com as fanpages e olha com mais atenção para seus usuários. Na novidade anunciada nesta semana, a plataforma faz seu último grande lançamento desde as postagens coloridas no mobile feita há um ano e comunica a inserção de listas na rede social.

De maneira simples, o recurso incentiva os usuários a compartilhar mais conteúdos pessoais, dessa vez, em forma de listas. Desse modo a comunidade consegue criar rankings de Resoluções de Ano Novo, coisas para se fazer no mês e séries que ainda não foram assistidas.

Na funcionalidade, também é possível criar postagens com fundos coloridos, emojis e réplicas das publicações de outros amigos.

Liberada para todo o mundo, o botão será instalado de maneira lenta e gradual na rede.