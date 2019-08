Facebook fará alteração no nome do Instagram e do WhatsApp

O Facebook quer realmente que os usuários do Instagram e do WhatsApp saibam quem está “no comando”. Segundo o site especializado em tecnologia The Verge, os títulos dos aplicativos mudarão em breve para “Instagram do Facebook” e “WhatsApp do Facebook”. A empresa já segue essa abordagem com seu aplicativo Workplace.

Os novos títulos também aparecerão na Apple Store e no Google Play. Na tela inicial do dispositivo do usuário, o nome de cada um deles permanecerá o mesmo, mas só por enquanto. Mas conforme publicou o site The Verge, também é muito provável que “do Facebook” apareça na tela inicial dos dois aplicativos. A gigante da tecnologia já fez essa mudança com o Oculus.

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, promete que a rede social será renovada e “mais privada”. Ao mesmo tempo em que a popularidade do Facebook caiu entre os consumidores mais jovens, a do Instagram e a do WhatsApp dispararam.

O Facebook vem trabalhando também para melhorar a sua segurança, diante da forte pressão de ativistas e reguladores desde o início do ano, quando foi revelado que dados de 87 milhões de usuários foram utilizados indevidamente pela consultoria Cambridge Analytica.