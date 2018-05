Facebook estimula doação de sangue com novo recurso no seu app

São Paulo – O Facebook traz ao Brasil nesta semana um novo recurso no seu aplicativo que estimula seus usuários a doar sangue. Junto com Ministério da Saúde e bancos de sangue, a empresa enviará notificações aos doadores em potencial quando um evento de doação ou solicitações urgentes ocorrerem perto do local onde estão. Para se cadastrar como doador, basta preencher o formulário no site da iniciativa.

Para que as notificações sejam enviadas a você pelo Facebook, é preciso permite que o aplicativo tenha acesso à localização do seu smartphone.

A rede social trabalha com essa integração entre bancos de sangue e usuários do seu aplicativo na Índia, em Bangladesh e no Paquistão. De acordo com dados divulgados pela empresa, mais de 8 milhões de pessoas se cadastraram como doadores.

Como uma segunda etapa da iniciativa em prol da doação de sangue, no mês de junho deste ano, o Facebook vai oferecer aos bancos de sangue centrais de todas as regiões do Brasil uma plataforma para criação de publicações especiais de divulgação sobre campanhas de doação. Os parceiros, neste primeiro momento,

Dados de 2016 do Ministério da Saúde indicam que 1,6% da população brasileira doa sangue. A expectativa do ministério é de que o programa de doação de sangue do Facebook incentive a fidelização de doadores regulares.