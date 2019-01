Facebook nega remoção do selo de verificação de perfil de Maduro

São Paulo – Em meio à crise na Venezuela, surgiram relatos no Twitter sobre o Facebook e o Instagram terem removido o selo de verificação do perfil de Nicolás Maduro.

A empresa, dona dos dois apps, negou a informação e disse que os perfis de Maduro não eram verificados.

O caso começou com este tuíte, do fotojornalista Andrews Abreu:

No Instagram, o selo na conta de Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, que se declarou presidente interino do país, segue intacto.

De acordo com o Facebook, procurado por EXAME para comentar o caso, Guaidó obteve o selo de autenticidade em novembro de 2018 no Instagram e no Facebook “mais recentemente” – sem informar exatamente quando isso ocorreu. Já Maduro nunca teve o selo em nenhuma das duas redes sociais que pertencem ao Facebook.

Nesta semana, Jair Bolsonaro e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, reconheceram Guaidó como presidente da Venezuela.

No Twitter – também uma companhia americana – , Guaidó e Maduro ainda têm os selos de autenticidade em suas contas.