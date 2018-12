Facebook diz que alterou DNA para se concentrar mais em evitar danos

Nova York – O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, disse em um post nesta sexta-feira que a empresa alterou suas características nos últimos tempos para conter novas crises envolvendo segurança e vazamento de dados de usuários. “Tivemos nosso DNA fundamentalmente alterado para nos concentramos mais em evitar danos”. Para Zuckerberg, o Facebook de agora é “muito diferente” em relação a 2016 ou até um ano antes.

O executivo afirmou, no post, que a empresa fez progressos este ano no combate à interferência eleitoral, ao discurso de ódio e à desinformação. Zuckerberg comentou, ainda, que “abordar essas questões é mais do que um desafio de um ano”.