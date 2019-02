Facebook deixa mais fácil esconder sua localização no celular Android

São Paulo — O aplicativo do Facebook para celular Android ganhou uma atualização nesta semana que facilita ocultar da empresa a sua localização, enquanto ele está ativo em segundo plano, ou seja, instalado, mas não sendo ativamente usado por você.

No Android, devido à forma como o software funciona, você pode permitir o acesso de um aplicativo à sua localização ou não. Não há um meio termo, apenas sim ou não. Agora, o aplicativo do Facebook terá uma opção de mais fácil entendimento sobre se ele pode ou não rastrear você enquanto não está em uso. De acordo com a empresa, esse monitoramento de localização acontecia apenas quando as pessoas ativamente ligavam uma opção chamada “Histórico de localização” no aplicativo.

No iPhone, a gestão da privacidade em relação ao rastreamento é diferente. O sistema iOS permite que os usuários bloqueiem os aplicativos que capturam dados de localização em segundo plano. Com isso, a atualização do Facebook liberada para o sistema Android é desnecessária aos iPhones.

De acordo com o site americano The Verge, a próxima edição do sistema Android, prevista para este ano, deve conter uma opção de privacidade semelhante à do iOS. No entanto, se você tem um smartphone Android hoje, pode ser que você receba o update do novo sistema somente em 2020 — ou nunca, dependendo do modelo de celular que você tem.