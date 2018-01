Facebook cria nova unidade de tempo

São Paulo – O Facebook criou uma nova unidade de tempo para lidar com a programação necessária para a criação de conteúdo para realidade virtual. Em vez de usar segundos ou frações de segundos, a empresa criou o flick, uma unidade de tempo mais precisa do que a usada no cinema.

Em filmes, as gravações acontecem em 24 frames por segundo. Ou seja, a cada segundo, 24 imagens são exibidas para gerar a impressão visual de movimento. Com isso, cada imagem aparece a cada 0,04166666667 segundo.

O problema desse número para a programação é a repetição de casas decimais. Essa formação numérica dificulta a vida dos programadores no processo de criação de conteúdos para a realidade virtual–lembrando que o Facebook é dono da Oculus VR, empresa especializada nesse segmento e criadora do Oculus Rift, um dispositivo feito para ser usado no computador para ver imagens imersivas em 360 graus.

Com o flick, o tempo de intervalo entre cenas de um filme gravado em 24 quadros por segundo pode ser representado por um número mais simples: 29.400.000 flicks. Em jogos a 60 fps, o valor seria 11.760.000.

O projeto foi compartilhado por Christopher Horvath no GitHub e pode ser usado total ou parcialmente.